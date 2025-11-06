أحمد حلمي ينعى المؤلف أحمد عبدالله

نعى الفنان أحمد حلمي المؤلف الراحل أحمد عبدالله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

ونشر حلمي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتقل إلى رحمة الله المؤلف أحمد عبدالله، الله يرحمك يا أحمد ويسكنك فسيح جناته، ويصبر أسرتك وأهلك وأصحابك على فراقك، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وأقيمت اليوم مراسم تشييع جثمان المؤلف الراحل أحمد عبدالله، وسط حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز.

ويُعد الراحل أحمد عبدالله أحد أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم على مدار مشواره عددًا من الأفلام الناجحة، من أبرزها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

