آمال ماهر تطرح "خذلني" بعد إعلان إعلامي لبناني عن زواجها

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت المطربة آمال ماهر، عبر قناتها في موقع يوتيوب، أول أغانيها، بعد كشف الإعلامي اللبناني ربيع هندي، عن زواجها.

وطرحت آمال ماهر الأغنية مساء أمس الأربعاء، وهي بعنوان "خذلني"، و من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، السبت الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

ونشر ربيع هنيدي، صورة تجمعه مع المطربة، وكتب: "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

وقام ربيع، بنشر صور تجمع بين أمال ماهر، وزوجها رجل الأعمال، لتأكيد صحة إتمام الزواج.

وتستعد المطربة آمال ماهر، لمشاركة المطرب بهاء سلطان، تقديم الحفل المقام في قصر القبة ، يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 2500، و 3500، و4000، و 7000، و 8000 جنيه.