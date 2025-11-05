"بإطلالة خريفية".. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

حقيقة ارتباط نيللي كريم بلاعب كرة قدم في الدوري الممتاز.. ما القصة؟

هايدي خالد تنشر 15 صورة جديدة من حفل زفافها على هادي الباجوري

خطفت المطربة بوسي الأنظار في أحدث جلسة تصوير شاركت بها جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع بوقتها داخل أحد الفنادق الشهيرة.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا قلبي"، "جميلة وتحفة"، "قمر يا ايسو"، "روعة وعسل"، "جمال ودلال".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا..

هنا الزاهد تهنئ أحمد حاتم على طرح فيلم "قصر الباشا": "هتكسر الدنيا كالعادة"

حقيقة ارتباط نيللي كريم بلاعب كرة قدم في الدوري الممتاز.. ما القصة؟