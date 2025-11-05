إعلان

هنا الزاهد تهنئ أحمد حاتم على طرح فيلم "قصر الباشا": "هتكسر الدنيا كالعادة"

كتب : معتز عباس

08:26 م 05/11/2025

الفنانة هنا الزاهد

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة هنا الزاهد التهنئة للفنان أحمد حاتم على طرح فيلمه الجديد "قصر الباشا".

ونشرت هنا ستوري لـ بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "النهاردة الفيلم نزل أخيرا.. مبروك يا أحلى حاتومة، هتكسر الدنيا كالعادة، مستنية أشوف الفيلم".

فيلم قصر الباشا، من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

هنا الزاهد على انستجرام

الفنانة هنا الزاهد

