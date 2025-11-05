أحمد العوضي ويارا السكري في كواليس "علي كلاي".. والجمهور: "أحلى كابل"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة تجمعه بالفنانة يارا السكري من كواليس مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية "البعد نار" للفنان محمد منير، وعلق: "علي وروح".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الله يهنيكم يا رب"، "أحلى كابل 2026"، "علي وروح قلوبنا هيولعوا الدنيا"، "نقول مبروك بقى وخلاص"، "الكابل المنتظر اللي هيكسر الدنيا"، "مش قادرة أتخطى جمالكم"، "إزاي حلوين كده ما شاء الله".

يضم مسلسل "علي كلاي" عددًا من نجوم الفن، من بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، وخالد سرحان.

ويُذكر أن أحمد العوضي يشارك أيضًا في فيلم "شمشون ودليلة"، من بطولته مع مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، والمقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل.

