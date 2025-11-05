إعلان

عفاف مصطفى تكشف كواليس دورها في "كارثة طبيعية": عاملة دور ست عجوزة

كتب : سهيلة أسامة

03:35 م 05/11/2025

الفنانة عفاف مصطفى

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن كواليس مشاركتها في مسلسل "كارثة طبيعية"، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch It.

وكتبت عفاف عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "انتظروني في (كارثة طبيعية).. عاملة ست عجوزة، محمد سلام شخصية تخطف القلب من جمال أخلاقه وهدوئه وأدبه الزيادة عن اللزوم، بصراحة إنسان رائع في التعامل مع زملائه، بيفرح لشطارة اللي واقف قدام الكاميرا معاه، ويساعده من قلبه بكل حب".

وأضافت: "محمد سلام إنسان شفاف جدًا، والصورة دي أخذناها قبل مكياج التعجيز، يارب أتمنى أشتغل معاه تاني يارب".

ويُعرض مسلسل "كارثة طبيعية" حصريًا على منصة Watch It، يوم الأربعاء من كل أسبوع، المسلسل من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.

عفاف مصطفى

الفنانة عفاف مصطفى كواليس كارثة طبيعية

