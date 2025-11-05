عفاف مصطفى تكشف كواليس دورها في "كارثة طبيعية": عاملة دور ست عجوزة



كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن كواليس مشاركتها في مسلسل "كارثة طبيعية"، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch It.

وكتبت عفاف عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "انتظروني في (كارثة طبيعية).. عاملة ست عجوزة، محمد سلام شخصية تخطف القلب من جمال أخلاقه وهدوئه وأدبه الزيادة عن اللزوم، بصراحة إنسان رائع في التعامل مع زملائه، بيفرح لشطارة اللي واقف قدام الكاميرا معاه، ويساعده من قلبه بكل حب".

وأضافت: "محمد سلام إنسان شفاف جدًا، والصورة دي أخذناها قبل مكياج التعجيز، يارب أتمنى أشتغل معاه تاني يارب".

ويُعرض مسلسل "كارثة طبيعية" حصريًا على منصة Watch It، يوم الأربعاء من كل أسبوع، المسلسل من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.

اقرأ أيضًا:

قبل عرضه بالسينمات.. صدقي صخر يشارك جمهوره صورًا من كواليس "قصر الباشا"





مصطفى كامل يرد على تصريحات مسلم: "ما قاله كذب" (فيديو)



