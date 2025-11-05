على متن يخت.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في الخيال حب" بصورة مع الأبطال

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سميرة سعيد

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

خطفت الفنانة كارول سماحة الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأزرق.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها صورة جديدة لها، وهنأت من خلالها جمهورها بمناسبة عيد الحب وعلقت قائلة: "عيد حب سعيد".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة داخل سيارتها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بتيشيرت أبيض وبنطلون باللون الأسود.

جويل مردينيان

تألقت جويل مردينيان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي داخل الحرم المكي وهي تؤدي مناسك العمرة مع الفنانة هنادي مهنا، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض.