كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة مايان السيد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد نشرها صورة تجمعها بالفنان الشاب عمر رزيق على موقع "انستجرام".

وكتبت مايان تعليقا أسفل الصورة "هابي فلانتين"، مما أثار التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، أم مجرد الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير.

تفاعل المتابعين بشكل واسع مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "هو انتوا خلاص ارتبطوا يعني"، "الأمور تحدث ولا ايه"، "الفرح امتي يعني"، "أجمل ثنائي على الإطلاق"، "لايقين على بعض أوي"، "حبيبتي ربنا يتمملك بألف خير يارب".

فيلم"ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.