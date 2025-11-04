محمد ممدوح يكشف السبب وراء عدم حضور العروض الخاصة لأفلامه

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد ممدوح سبب غيابه عن حضور العروض الخاصة لأفلامه خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

حل محمد ممدوح ضيفا على كاميرا برنامج "ET بالعربي"، وقال: "كان عندي ظروف مش لطيفة، والدة مراتي توفت وكان عندي مجموعة أفلام ورا بعض جاية في توقيت مش لطيف".

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد ممدوح في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| إليسا تبكي على المسرح وتفاجئ جمهورها برفع الوشاح الفلسطيني

بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل