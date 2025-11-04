ناهد السباعي وهنادي مهنا تؤديان مناسك العمرة.. صور

إيمي سمير غانم تحتفل بزواجها على حسن الرداد: "أنا من غيرك هكون في الكنافة"

"العين فلقت الحجر".. جوري بكر تكشف عن إصابتها في يدها

"أجمل من دوري الأبطال".. جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي في باريس

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن أدائها مناسك العمرة عبر حسابها على انستجرام.

نشرت ناهد صور ظهرت خلالها مع الفنانة هنادي مهنا داخل الحرم المكي وكتبت: "عمرة مامي الثانية اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، وشكرًا هنادي مهنا على تشجيعك وجع الأمر حقيقة، بحبك".

حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها منهم الفنانة هنادي مهنا وكتبت: "تقبل الله حبيبتي، بحبك حب".

يعرض للفنانة هنادي هنا حاليا بالسينمات فيلم "أوسكار: عودة الماموث" ويشاركها البطولة الفنان أحمد صلاح حسني.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا والفنانة ناهد السباعي تتشاركان بطولة فيلم "السادة الأفاضل" الذي عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ويعرض حاليا بالسينمات.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| إليسا تبكي على المسرح وتفاجئ جمهورها برفع الوشاح الفلسطيني

بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل