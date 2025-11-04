كتب- هاني صابر:

تحدث الموسيقار المصري العالمي رجاء الدين، أحد المشاركين بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال "رجاء" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "قدمت في الحفل مزيكا تعبر عن قوة وعظمة وحضارة مصر عن طريق الملوك الفراعنة رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون".

وتابع: "العازفين كان عددهم حوالي 300 شخص مشارك وأوركسترا من كل أنحاء العالم وفيها مصريين كتير جدا، وفيها بعض العازفين من أوركسترات عالمية، ومشاركتهم كانت مهمة جدا عشان دي رسالة للعالم كله إن مصر بلد مفتوح وبلد ثقافي كبير يضم كل الجنسيات والثقافات".

واستكمل: "احتفاليات زي دي مهمة جدا لبلدنا وخصوصا انه افتتاح أثري لموقع أثري مهم جدا في مصر، ومحتاجين نعمل احتفاليات كتير جدا من دي للجذب السياحي، واللي بنوجه من خلالها رسالة للعالم كله قد إيه احنا عندنا آثار كتيرة وكبيرة وبلدنا آمان، ودي دعوة للعالم كله".

وعن كيفية اختياره ليكون ضمن الموسيقيين بالحفل، أضاف: "أنا مغني أوبرا في أوروبا وعايش في أوروبا وتم اختياري من خلال الشركة المنظمة بعد ما شافوا شغلي وأعمالي، لأكون من بين الناس المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأختتم حديثه: "أنا سعيد جدا بالمشاركة في الحدث الكبير ده، وهذا فخر وشرف كبير لكل فنان مصري، وأتمنى الخير لبلادنا والازدهار أكثر وأكثر".