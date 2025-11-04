"رمز الأنوثة".. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
كتب : نوران أسامة
شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها أحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت "سميرة" بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها قميص باللون الأزرق الفاتح وبنطلون باللون الأسود.
ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "الديفا"، "ماشاء الله عليكي ياديفا"، "طلة ملكة"، "روعة"، "بنت المغرب"، رمز الأنوثة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
