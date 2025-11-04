بعد تسريبها بصوت محمد فؤاد.. عمر كمال يستعد لطرح "في كل الأماكن"



كشف الشاعر تامر حسين، عن استعداد المطرب عمر كمال، لطرح واحدة من أبرز الأغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، وذلك ضمن ألبومه الغنائي.



وقام تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر كلمات الأغنية، وهي بعنوان "في كل الأماكن"، ومن ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.



وتعد أغنية "في كل الأماكن"، من أبرز الأغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل حول انتقال أغاني الألبوم إلى المطرب عمر كمال.



وأعرب الشاعر تامر حسين، والملحن محمد مدين، مؤخرا عبر صفحاتهم في مواقع التواصل، عن غضبهم، بسبب تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “في كل الأماكن- هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، دون الحصول على التصريح اللازم من صناع الأغاني.



ويستعد المطرب عمر كمال، للإعلان عن الفائزين بالمسابقة التي أعلنها حول اسم ألبومه، وذلك قبل طرحه غدا الأربعاء.