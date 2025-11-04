إعلان

بعد تسريبها بصوت محمد فؤاد.. عمر كمال يستعد لطرح "في كل الأماكن"

كتب : مصطفى حمزة

04:17 م 04/11/2025

عمر كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف الشاعر تامر حسين، عن استعداد المطرب عمر كمال، لطرح واحدة من أبرز الأغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، وذلك ضمن ألبومه الغنائي.


وقام تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر كلمات الأغنية، وهي بعنوان "في كل الأماكن"، ومن ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.


وتعد أغنية "في كل الأماكن"، من أبرز الأغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل حول انتقال أغاني الألبوم إلى المطرب عمر كمال.

وأعرب الشاعر تامر حسين، والملحن محمد مدين، مؤخرا عبر صفحاتهم في مواقع التواصل، عن غضبهم، بسبب تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “في كل الأماكن- هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، دون الحصول على التصريح اللازم من صناع الأغاني.


ويستعد المطرب عمر كمال، للإعلان عن الفائزين بالمسابقة التي أعلنها حول اسم ألبومه، وذلك قبل طرحه غدا الأربعاء.

منشور تامر حسين_2

الشاعر تامر حسين بصوت محمد فؤاد عمر كمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟