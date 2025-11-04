جلطة وعملية في القلب.. نجوم الفن في المستشفى

هوت شورت وإطلالات جريئة.. 15 صورة لنجمات الفن في صيف 2025

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الأيام والأسابيع الماضية لأزمات صحية مفاجئة، نُقل على إثرها بعضهم إلى المستشفى، من بينهم الفنان أحمد كرارة، والفنان أحمد الحلواني، والفنانة نهى صالح.

أحمد كرارة

يخضع الفنان أحمد كرارة للمتابعة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وكشف الفنان حمزة العيلي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالته الصحية قائلاً: "دعواتكم الصادقة للفنان والصديق الغالي أحمد كرارة بالشفاء العاجل إن شاء الله، هو حالياً في العناية المركزة بعد إتمام عملية كبيرة وحرجة".

أحمد الحلواني

كما يتلقى الفنان أحمد الحلواني العلاج داخل العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكشفت الفنانة منة جلال عبر حسابها على "فيسبوك" تطورات حالته الصحية، وكتبت: "ربنا يصبر أهل الفنان أحمد الحلواني، ويعدي الساعات اللي جاية على خير، لأن حالته الصحية للأسف بتسوء".

نهى صالح

تعرضت الفنانة نهى صالح لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت نهى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها من داخل المستشفى، وعلّقت: "اللهم رد لجسدي عافيته".

