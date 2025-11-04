إعلان

حدث بالفن | فنان يتعرض لوعكة صحية ورد شيرين أحمد طارق على شائعات حفل المتحف الكبير

كتب : مصراوي

12:02 ص 04/11/2025
حدث بالفن | فنان يتعرض لوعكة صحية ورد شيرين أحمد طارق على شائعات حفل المتحف الكبير

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رد شيرين أحمد طارق على الشائعات التي انتشرت عقب حفل افتتاح المتحف الكبير، تعليق مازن المتجول على انتقادات إخراج حفل المتحف المصري الكبير، معجب يقتحم مسرح حفل أنغام بباريس، أحمد سعد يثير الجدل بحفل زفاف وسط 4 عرائس، تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد الحلواني

حدث بالفن السوبرانو شيرين أحمد طارق الحالة الصحية للفنان أحمد الحلواني المخرج مازن المتجول مخرج حفل المتحف الكبير حفل أنغام بباريس الفنان بيومي فؤاد الفنان أحمد سعد المطربة هيفاء وهبي

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير