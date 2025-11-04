نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رد شيرين أحمد طارق على الشائعات التي انتشرت عقب حفل افتتاح المتحف الكبير، تعليق مازن المتجول على انتقادات إخراج حفل المتحف المصري الكبير، معجب يقتحم مسرح حفل أنغام بباريس، أحمد سعد يثير الجدل بحفل زفاف وسط 4 عرائس، تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد الحلواني