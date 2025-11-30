خطوبة المخرج هاني خليفة ونجوم الفن يوجهون له التهنئة

أعلن المخرج هاني خليفة خطوبته على فتاة من داخل الوسط الفني.

ونشر هاني صورة تجمعه بخطيبته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهما يحتفلان سويًا بارتداء خاتم الخطوبة.

وانهالت التعليقات من زملائه في الوسط الفني بالتهاني والتبريكات متمنين لهما السعادة والخير دائما.

من هو المخرج هاني خليفة

هاني خليفة هو مخرج بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في عدة أفلام أهمها (سارق الفرح) و(قشر البندق) عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج من خلال فيلم (سهر الليالي).

من أبرز أعماله فيلم سكر مر، رحلة 404، مسلسل ليالي أوجيني، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية الهامة.

