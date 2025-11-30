إعلان

خطوبة المخرج هاني خليفة ونجوم الفن يوجهون له التهنئة

كتب : معتز عباس

10:36 م 30/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خطوبة المخرج هاني خليفة (2)
  • عرض 5 صورة
    خطوبة المخرج هاني خليفة
  • عرض 5 صورة
    خطوبة المخرج هاني خليفة (3)
  • عرض 5 صورة
    خطوبة المخرج هاني خليفة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المخرج هاني خليفة خطوبته على فتاة من داخل الوسط الفني.

ونشر هاني صورة تجمعه بخطيبته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهما يحتفلان سويًا بارتداء خاتم الخطوبة.

وانهالت التعليقات من زملائه في الوسط الفني بالتهاني والتبريكات متمنين لهما السعادة والخير دائما.

من هو المخرج هاني خليفة

هاني خليفة هو مخرج بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في عدة أفلام أهمها (سارق الفرح) و(قشر البندق) عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج من خلال فيلم (سهر الليالي).

من أبرز أعماله فيلم سكر مر، رحلة 404، مسلسل ليالي أوجيني، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية الهامة.

اقرأ أيضا..

حلا شيحة تنشر صورة جديدة بالحجاب.. والجمهور: "زي الملايكة"

دينا فؤاد تتألق بفستان "أحمر ناري" وتعلق: "القوة ليست في العضلات"

هاني خليفة خطوبة هاني خليفة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة