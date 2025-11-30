أكد المنتج طارق عبدالستار منتج أغاني المطرب رضا البحراوي، تحسن الحالة الصحية لوالدة الأخير.

وتحدث طارق عبدالستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن حالة والدة رضا البحراوي، وقال: "الحمد لله غادرت المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن وضعها الصحي".

وتابع: "وتخضع حاليا للعلاج والراحة في منزلها".

يذكر أن والدة المطرب رضا البحراوي، نقلت الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات، وقضت عدة أيام في الرعاية المركزة.

كانت الأيام الماضية شهدت خروج شائعة وفاة والدة المطرب رضا البحراوي، وهو ما تم نفيه.