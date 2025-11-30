إعلان

بعد شائعة وفاتها.. والدة رضا البحراوي تغادر المستشفى

كتب- مصطفى حمزة:

06:30 م 30/11/2025

رضا البحراوي

أكد المنتج طارق عبدالستار منتج أغاني المطرب رضا البحراوي، تحسن الحالة الصحية لوالدة الأخير.

وتحدث طارق عبدالستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن حالة والدة رضا البحراوي، وقال: "الحمد لله غادرت المستشفى اليوم الأحد، بعد تحسن وضعها الصحي".

وتابع: "وتخضع حاليا للعلاج والراحة في منزلها".

يذكر أن والدة المطرب رضا البحراوي، نقلت الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات، وقضت عدة أيام في الرعاية المركزة.

كانت الأيام الماضية شهدت خروج شائعة وفاة والدة المطرب رضا البحراوي، وهو ما تم نفيه.

رضا البحراوي والدة رضا البحراوي

