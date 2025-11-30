شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة مي سليم

وظهرت مي بإطلالة كاجوال بسيطة، إذ ارتدت (توب) أبيض وبنطال (جينز)، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج بالألوان البنية.

وتفاعل متابعيها مع الصور بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "أم ليلي القمر"، "ملامح ولا أروع"، "بساطة".

أعمال مي سليم

يذكر أن مي سليم شاركت في عام 2024 ببطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" أمام الفنان حمادة هلال، كما شاركت في مسلسل "سر إلهي" مع الفنانة روجينا، بالإضافة إلى فيلم "بنقدر ظروفك" مع الفنان أحمد الفيشاوي.

