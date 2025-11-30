أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح استئناف تصوير مسلسل "الكينج" للفنان محمد إمام، وذلك بعد اندلاع حريق في الديكور الرئيسي للعمل داخل ستوديو مصر، قبل يومين.

ونشر أبو الفتوح صورًا من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بعون الله ومشيئته استئناف تصوير مسلسل الكينج.. استنونا في رمضان ٢٠٢٦، دعواتكم".

ويشارك في بطولة المسلسل محمد إمام والفنانة حنان مطاوع، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وكان حريقا وقع يوم الجمعة الماضية في ستوديو مصر بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وتسبب في أضرار بالديكور الرئيسي للمسلسل.

