بعد حريق ستوديو مصر.. استئناف تصوير مسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

كتب : نوران أسامة

04:25 م 30/11/2025

استئناف تصوير مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام

أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح استئناف تصوير مسلسل "الكينج" للفنان محمد إمام، وذلك بعد اندلاع حريق في الديكور الرئيسي للعمل داخل ستوديو مصر، قبل يومين.

ونشر أبو الفتوح صورًا من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بعون الله ومشيئته استئناف تصوير مسلسل الكينج.. استنونا في رمضان ٢٠٢٦، دعواتكم".

ويشارك في بطولة المسلسل محمد إمام والفنانة حنان مطاوع، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

محمد إمام يستكمل تصوير مسلسل الكينج

وكان حريقا وقع يوم الجمعة الماضية في ستوديو مصر بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وتسبب في أضرار بالديكور الرئيسي للمسلسل.

مسلسل الكينج محمد إمام حريق ستوديو مصر المنتج عبدالله أبو الفتوح

