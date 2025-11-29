أكثر من إطلالة.. جلسة تصوير لـ منى زكي داخل المتحف المصري الكبير

ياسمينا العبد تستعرض إطلالاتها في أكثر من مكان والجمهور يعلق (صور)

أعاد النجم أحمد حلمي نشر صورًا لزوجته منى زكي داخل المتحف المصري الكبير.

وظهرت منى زكي بأكثر من إطلالة داخل المتحف، مرتدية فستان قصير، وآخر طويل، والتقطت صورًا تذكارية بجوار الأثار الفرعونية وخارج المتحف.



كما التقطت منى زكي صورة بجوار تمثال رمسيس الثاني مرتدية فستان أسود، وصورة أخرى ارتدت فيها فستان أحمر.



منى زكي تتعرض لانتقادات بسبب فيلم "الست"



تتعرض النجمة منى زكي للعديد من الانتقادات بعد الإعلان الدعائي لفيلم "الست"، إذ تجسد خلاله مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وواجهت هجوم وانتقادات لاذعة بسبب غياب الشبه بينها وبين أم كلثوم.



يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك ببطولته نخبة نجوم الفن، هم: "عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود"، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



