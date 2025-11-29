"فستان طويل لامع".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ جوري بكر

;شفت الفنانة جوري بكر عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.



ونشرت جوري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل بفتحة ساق.



تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إطلالة كوين"، "ملكة جمال"، "عسل وقمر"، "جميل ما شاء الله".



مشاركة جوري بكر في دراما رمضان 2025



يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.



