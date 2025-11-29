كشفت الفنانة هاجر السراج عن استمتاعها بوقتها في رحلة سفاري رفقة زوجها والأصدقاء من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت هاجر الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع زوجها كما التقطت العديد من الصور التذكارية مع الأصدقاء.

هاجر السراج تحتفل بزفافها

احتفلت الفنانة هاجر السراج بزفافها مطلع شهر سبتمبر الجاري في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، ونشرت العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها رفقة الأهل والأصدقاء وسط سعادة غامرة بدخولها عش الزوجية.

آخر أعمال هاجر السراج الفنية

كانت آخر مشاركات هاجر السراج بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف متزوج ويعيش حياة روتينية، يقع في حب أخرى ويخطط للزواج منها، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أعمال تنتظر عرضها هاجر السراج قريبا

تشارك الفنانة هاجر السراج بمسرحية "سمن على عسل" وسط كوكبة من النجوم هم جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجي، أيمن رضا، وتدور أحداثها حول هروب هالة من مصير غامض، فتجد ملاذها في شقة ضابط يظنها مسكونةً بالأرواح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تجمع بين الضحك والتشويق.

