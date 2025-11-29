احتفل النجم محمد هنيدي أمس الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وشهد عقد القران العديد من اللقطات المؤثرة، منها بكاء فريدة لحظة عقد قرانها وسط تهنئة والدها محمد هنيدي والحضور.

ويحرص النجم محمد هنيدي على الظهور مع عائلته بالعديد من المناسبات، كان أبرزها حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب العروض الخاصة بأفلامه السينمائية.

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد هنيدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تعرض المحامي اللامع (عبدالستار الكف) لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، كما يواجه صراعات جديدة وأعداء جدد وآخرين من الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

