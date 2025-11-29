20 صورة لنجمات جسدن أيقونة الغناء "أم كلثوم" في أعمال فنية

تامر عاشور وأحمد سعد وآدم..تريو العام على مسرح واحد في "موسم الكويت"

عقب طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الست" استعدادا لعرضه بالسينمات 10 ديسمبر المقبل، بادر لدى أذهان البعض من جسدوا شخصية الحنجرة الذهبية أم كلثوم سواء في الدراما التلفزيونية أو على شاشة السينما، لتجسد هؤلاء النجمات أيقونة خلدها التاريخ وحازت أعمالهن الخلود في ذاكرة الدراما والسينما المصرية أبرزهم النجمة صابرين، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد

ونال كل منهن رصيده من النجاح بأعمال كان لها تأثيرا على المشاهد تجسيدا لنجمة من طراز خاص كانت حياتها تؤثر على كل من حولها، لنكتشف معهن رحلة صعودها منذ انتقالها من الأرياف حتى وصولها لقمة المجد وحرفت أسما من ذهب في تاريخ الموسيقى.

مسلسل "أم كلثوم" 1999

بطولة النجمة صابرين وحقق المسلسل شهرة واسعة لها نظرا لإتقانها الكبير ملامح وتفاصيل الشخصية، ودارت أحداثه حول نشأة كوكب الشرق من السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في المناسبات، مرورا بمشوارها وانتقالها إلى القاهرة، وقصص الحب التي عاشتها إلا أن أصبحت أيقونة الغناء كوكب الشرق أم كلثوم وحفلاتها الغنائية التي حضرها الآلاف وأصبحت علامة من علامات الغناء في التاريخ.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد راتب، كمال أبو رية، حسن خسني، سميرة عبد العزيز، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إنعام محمد علي.

فيلم "كوكب الشرق" 1999

الفيلم من بطولة الفنانة الكبيرة، فردوس عبد الحميد وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يقدم الفيلم جانب من حياة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم منذ عام 1944، ملقيًا الضوء على علاقاتها العاطفية التي لم تكتمل مثل علاقتها بخال الملك شريف صبري التي أجهضت بقرار من الملك، والشاعر أحمد رامي الذي كان حبًا من طرف واحد، ثم علاقتها بثورة 1952 ودعهما لها، ودورها بعد هزيمة 1967 وما قدمته للوطن وقتئذ.

"البحث عن أم كلثوم" 2017

جسدت الفنانة ياسمين رئيس أيقونة الغناء بفيلم تدور أحداثه حول الغوص في حياة أشهر مطربات الوطن العربي على مدى التاريخ؛ أم كلثوم، ويستعرض لنا قوتها كامرأة تمكنت من اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية داخل مجتمعها الشرقي، وذلك في صحبة مخرجة إيرانية تحاول صنع فيلم عنها.

