وكالات

أعلن توم هومان، مسؤول شؤون الحدود في البيت الأبيض، اليوم أن حملة إنفاذ قوانين الهجرة التي استمرت لأشهر وأثارت اضطرابات في مينيسوتا، وأدت إلى وفاة مواطنين أمريكيين اثنين وأشعلت موجة غضب واسعة، تقترب من نهايتها.

وعقد مسؤول شؤون الحدود في البيت الأبيض، توم هومان، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى بيشوب ويبل الفيدرالي في مينيابوليس يوم الخميس.

وقال هومان: "لقد اقترحت، وقد وافق الرئيس ترامب، أن تنتهي عملية التعزيز هذه".

وفي ذروتها، تم نشر نحو 3,000 من ضباط الهجرة في المنطقة، في البداية تحت قيادة قائد دورية الحدود العام جريجوري بوفينو. وتولى هومان إدارة العملية في 26 يناير بعد أن واجهت إدارة ترامب ردود فعل سياسية غاضبة بسبب حادثتي إطلاق النار اللتين أودتا بحياة رينيه غود وأليكس بريتي، وهما من المتظاهرين المناهضين لـ"آيس" وكانا مواطنين أمريكيين.

وفي 4 فبراير، أعلن هومان أنه سيسحب "فورًا" 700 من أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين من المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار أصبح ممكنًا بفضل زيادة التعاون من قبل مأموري المقاطعات المحليين الذين يحتجزون المهاجرين غير الموثقين المشتبه بهم في سجونهم.

وتأرجحت رسائل ترامب بين لهجة المواجهة والمصالحة، إذ وعد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن هومان سيعمل على "خفض التصعيد قليلًا"، لكنه هدد أيضًا عمدة مينيابوليس جاكوب فراي بأنه "يلعب بالنار" بعدما قال العمدة إن المدينة لن تطبق قوانين الهجرة الفيدرالية بشكل مباشر.

وقال حاكم مينيسوتا، تيم والز — وهو هدف سياسي متكرر للرئيس ترامب — يوم الثلاثاء إنه يأمل أن تعلن الإدارة إنهاء العملية بحلول نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد ذكرت أن ضباطها اعتقلوا آلاف "المهاجرين غير الشرعيين المجرمين" خلال عملية "ميترو سيرج".