تصوير- منى الموجي:

يقام مساء اليوم الجمعة الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع، بفندق الماسة بمدينة نصر.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي الحضور على الريد كاربت والتقاط العديد من الصور التذكارية منهم الفنان أحمد السقا، الفنان سامح الصريطي، الفنان خالد زكي، الفنانة شيري عادل، الفنانة عبير صبري، وآخرون.

وجاء ضمن النجوم الذين سيتم تكريمهم هذا العام، الفنانة شيري عادل التي أعلنت عن تكريمها عبر حسابها على انستجرام، إذ سيتم تكريمها بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها بمسلسل "ديجافو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسط إشادات من قبل الجمهور والنقاد.

ويشهد الملتقى حضورًا مميزًا كل عام، إذ يجتذب نخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة وكبار الشخصيات العامة، وتكريم العديد منهم بمختلف المجالات الفنية والثقافية.

