علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على انتهاء دور الفنانة زينة بمسلسل "ورد وشوكولاتة" قبل عرض الحلقة الأخيرة.

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "الحلقة التاسعة من مسلسل (ورد وشيكولاتة) الذي أحدث عاصفة من الاهتمام لدى جموع المشاهدين، سوف تشهد غياب البطلة( مروة) أو زينة، بعد أن قام صلاح زوجها (محمد فراج) بقتلها غيلة وغدرا في الحلقة السابقة".

وتابعت: "التساؤل الذي يدور في أذهان الناس، ما الجديد الذي سوف يضيفه المؤلف في الحلقات الأخيرة بعد أن فقد الصراع أهم أطرافه، هل سنتابع خطوات البحث عن مروة ونحن شاهدنا كيف تم قتلها ودفنها، أم سنتابع دور رجال الأمن في محاولة البحث عن سر اختفاء المذيعة اللامعة؟ أحداث نعرف تفاصيلها الدقيقة من كثرة إلحاح والدة القتيلة في شرحها".

واستكملت: "وهنا سوف يكون العبء ثقيلا على المؤلف محمد رجاء في خلق أحداث أكثر إثارة وصخبا مما شاهدناه! وهذا يدفعنا لاحترام موقف نجمة العمل (زينة) التي قبلت انتهاء دورها قبل انتهاء الحلقات وهو أمر قد يزعج من هن أقل أهمية وتأثيرا".

وأوضحت: "ويذكرنا بشجاعة نبيلة عبيد التي كانت في أوج شعبيتها في الثمانينيات وقبلت أن تشارك محمود عبد العزبز بطولة فيلم أبناء وقتلة للمخرج عاطف الطيب، رغم ان الشخصيه التي تقدمها اختفت من الأحداث، بعد أقل من منتصف الفيلم بعد أن قام زوجها بقتلها أيضا!".

وأضافت: "وأعتقد أن دور مروة في ورد وشيكولاتة سوف يضاف لمجموعة الأعمال الفنية المهمة التي قدمتها زينة مثل فيلم بنتين من مصر، ومسلسل الليلة واللي فيها، ولأعلى سعر، وأتمني الافراج عن فيلم (التاريخ السري لكوثر) للمخرج محمد آمين، وهو الفيلم الذي لعبت بطولته زينه مع ليلى علوي ويستعرض فترة سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم، وأظن أنه من المخجل والمؤسف أن يظل فيلما لمخرج مهم ممنوعا من العرض في زمن تتباهى فيه الرقابة بعدم اغتيال الأعمال الفنية المهمة".