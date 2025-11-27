احتفل الفنان آسر ياسين بفوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بحفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في دبي.

خضع آسر ياسين لجلسة تصوير على هامش الحفل، نشر صورها عبر حسابه على إنستجرام، كما ظهر وهو يحمل الجائزة وسط عدد من النجوم والإعلاميين هم الفنانة هنا الزاهد، الفنانة أمينة خليل، والإعلامي الإماراتي، أنس بوخش.

وكتب آسر ياسين: "كل تكريم بعتبره انتصار وتأكيد أن الخطوات اللي خضتها كانت موفقة..الحمد لله وشكراً ضيافة لجائزة أحسن ممثل عن دوري في مسلسل 'قلبي ومفتاحه' ومجمل أعمالي وشكراً لكل حد كان معايا في المشوار ده..

كواليس مسلسل "قلبي ومفتاحه"

عرض مسلسل "قلبي ومفتاحه" بموسم دراما رمضان 2025، وشارك ببطولته كل من مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، تأليف تامر محسن ومها الوزير، إخراج تامر محسن.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

أعمال ينتظر عرضها آسر ياسين قريبا

يشارك الفنان آسر ياسين بفيلم "فرقة الموت" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم أحمد عز، منة شلبي، محمود حميدة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

