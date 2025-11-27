أجرت اليوم الخميس، والدة الفنانة روبي عملية جراحية للمرة الثانية في أحد المستشفيات، وذلك بسبب تعرض الجرح للتلوث.

وكتبت كوكي مجدي شقيقة روبي، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "يا رب هون وعديها يا رب أنا من شهر أكتوبر وأنا فعلا مش كويسة ولا فاهمة اللي بيحصل".

وتابعت: "أول حاجة حصلي نزيف من المثانة وحصوى بعديها بأسبوع نزيف من الرحم.. كل ده في وجع طبعا مش محتمل".

واستكملت: "أعدي كام يوم بناتي يتعبوا ويسخنوا وصدرهم مش بيخف، كام يوم ماما تتعب جدا وتدخل عملية كبيرة الجرح يتلوث فتدخل عملية تاني النهاردة".

وأضافت: "يا رب سلم يا رب وفك كربي يا رب، إدعولها ربنا يخليهالي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب ويا رب عدي الأيام دي على خير".

جدير بالذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة، وقدمت فيه دور مختلف عليها.