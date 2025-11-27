إعلان

محمود البزاوي يوجه رسالة لـ تامر حسني .. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

06:12 م 27/11/2025

الفنان محمود البزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان محمود البزاوي، رسالة للفنان تامر حسني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وسافر بسببها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية واستئصال جزء من كليته.

ونشر البزاوي، صورته مع تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ويا رب ترجع في أسرع وقت لجمهورك وحبايبك بأفضل صحة وحال..بحبك حب كبير..تامر حسني".

وكان تامر حسني، كشف مؤخرا عن تعاونه مع الفنانة أسماء جلال في عمل فني لم يكشف تفاصيله.

وعاد تامر حسني إلى مصر قادما من ألمانيا عقب خضوعه لجراحة في الكلى، وفي أول تعليق له قال فيه: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم.. حاليا إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".

الفنان محمود البزاوي محمود البزاوي على إنستجرام تامر حسني يتعرض لأزمة صحية البزاوي يوجه رسالة لتامر حسني تامر حسني يجري عملية جراحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب