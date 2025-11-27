وجه الفنان محمود البزاوي، رسالة للفنان تامر حسني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وسافر بسببها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية واستئصال جزء من كليته.

ونشر البزاوي، صورته مع تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ويا رب ترجع في أسرع وقت لجمهورك وحبايبك بأفضل صحة وحال..بحبك حب كبير..تامر حسني".

وكان تامر حسني، كشف مؤخرا عن تعاونه مع الفنانة أسماء جلال في عمل فني لم يكشف تفاصيله.

وعاد تامر حسني إلى مصر قادما من ألمانيا عقب خضوعه لجراحة في الكلى، وفي أول تعليق له قال فيه: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم.. حاليا إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".