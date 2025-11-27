خضع شريف سامي، العازف بفرقة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، لثاني عملية جراحية، اليوم الخميس، وذلك بعد الإصابات التي عانى منها بالحادث الذي اودى بحياة المطرب و 4 آخرين.

وتحدث محمد سامي، شقيق عازف الدرامز شريف، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال :" الحمد لله تم إجراء الجراحة ظهر اليوم الخميس، وحاليا شريف تحت الملاحظة ، وهي الثانية له في الحوض من بين 5 عمليات يحتاجها بسبب تعدد الكسورفي مناطق مختلفة بالجسم".

وتابع: "وعاني شريف من كسور في الحوض والضلوع والساق واليد وكدمة قوية بالرئتين، وذلك بعد الحادث المأساوي، ويرقد من وقتها في مستشفى المنيا الجامعي".

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمريناهز 36 عاما، يوم 10 نوفمبر الماضي، إثر حادث سير مروع، بمحافظة أسيوط.