بعد الإفراج عنها.. 15 صورة جمعت أم مكة بنجوم الفن

وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع المرض

"ربنا ما يحرم أم من عيالها".. أول ظهور لـ أم مكة بعد الإفراج عنها

أطلقت الأجهزة الأمنية سراح صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم مكة" عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسديد الغرامة المالية، بعد حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وسبق أن التقت "أم مكة" بعدد من الفنانين، ونشرت صورها معهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة وفاء عامر، الفنانة مي سليم.

وفي هذا السياق، يعرض موقع "مصراوي" 15 صورة جمعتها "أم مكة" مع نجوم الفن.

اقرأ أيضًا:

ماجدة خير الله تشيد بنهاية مسلسل "كارثة طبيعية": "كوميديا شديدة الذكاء"





رمضان 2026.. يسرا تكشف تعاونها مع المخرج عبدالعزيز النجار



