إعلان

بعد الإفراج عنها.. 15 صورة جمعت أم مكة بنجوم الفن

كتب : سهيلة أسامة

02:46 م 27/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أم مكة بائعة الفسيخ
  • عرض 14 صورة
    أم مكة في منزل الفنانة وفاء عامر[1]
  • عرض 14 صورة
    الفنانة مي سليم مع أم مكة
  • عرض 14 صورة
    ام مكة مع الفنانة مي سليم[1]
  • عرض 14 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 14 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر[1]
  • عرض 14 صورة
    ام مكة مع الفنانة مي سليم
  • عرض 14 صورة
    أم مكة
  • عرض 14 صورة
    أم مكة في منزل الفنانة وفاء عامر
  • عرض 14 صورة
    أم مكة
  • عرض 14 صورة
    وفاء عامر مع أم مكة[1]
  • عرض 14 صورة
    أم مكة ومي سليم
  • عرض 14 صورة
    وفاء عامر مع أم مكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت الأجهزة الأمنية سراح صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم مكة" عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسديد الغرامة المالية، بعد حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وسبق أن التقت "أم مكة" بعدد من الفنانين، ونشرت صورها معهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة وفاء عامر، الفنانة مي سليم.

وفي هذا السياق، يعرض موقع "مصراوي" 15 صورة جمعتها "أم مكة" مع نجوم الفن.

اقرأ أيضًا:
ماجدة خير الله تشيد بنهاية مسلسل "كارثة طبيعية": "كوميديا شديدة الذكاء"

رمضان 2026.. يسرا تكشف تعاونها مع المخرج عبدالعزيز النجار

أم مكة الغرامة المالية المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب