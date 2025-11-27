إعلان

في هذا الموعد.. تركي آل الشيخ يروّج لحفل حمزة نمرة وكايروكي ومروان بابلو

كتب : سهيلة أسامة

12:09 م 27/11/2025

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روّج المستشار تركي آل الشيخ لحفل ضخم يجمع الفنان حمزة نمرة، وفرقة كايروكي، ومطرب الراب مروان بابلو، ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر إقامته 4 ديسمبر على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

ونشر آل الشيخ البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "استعدوا لليلة استثنائية تجمع الفنانين حمزة نمرة وكايروكي ومروان بابلو على مسرح أبو بكر سالم".

يُذكر أن موسم الرياض أعلن مؤخرًا عن إقامة احتفالية فنية كبرى للفنانة أنغام بمناسبة تعافيها، وذلك في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، ضمن فعاليات الموسم لهذا العام.

اقرأ أيضًا:
"بملابس رياضية".. أسماء جلال تبرز رشاقتها داخل صالة "الجيم"

أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. غدا

تركي آل الشيخ حفل حمزة نمرة كايروكي مروان بابلو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب