روّج المستشار تركي آل الشيخ لحفل ضخم يجمع الفنان حمزة نمرة، وفرقة كايروكي، ومطرب الراب مروان بابلو، ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر إقامته 4 ديسمبر على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

ونشر آل الشيخ البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "استعدوا لليلة استثنائية تجمع الفنانين حمزة نمرة وكايروكي ومروان بابلو على مسرح أبو بكر سالم".

يُذكر أن موسم الرياض أعلن مؤخرًا عن إقامة احتفالية فنية كبرى للفنانة أنغام بمناسبة تعافيها، وذلك في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، ضمن فعاليات الموسم لهذا العام.





