مخرج "كارثة طبيعية" يفجر مفاجأة: "الأطفال في المسلسل ليسوا حقيقيين"

قال حسام حامد مخرج مسلسل"كارثة طبيعية"، إن الهدف الأساسي من تقديم العمل هو توصيل رسالة إنسانية واقعية للجمهور، مؤكدًا أن العمل ينتمي لنوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، لكنه قائم على واقع حقيقي بكل تفاصيله، وهو ما لمسه المشاهدون خلال الحلقات.

وقال حامد، ببرنامج "تفاصيل"، إن فكرة إنجاب سيدات لثمانية أو تسعة توأم موجودة بالفعل على أرض الواقع، والمسلسل ناقش هذه الظاهرة بشكل درامي، كاشفا عن مفاجأة للجمهور، وهي أن معظم الأطفال السبعة الذين ظهروا داخل الأحداث لم يكونوا حقيقيين، بل كانوا مصنوعين من السيلكون، لصعوبة السيطرة على عدد كبير من الأطفال الحقيقيين في وقت واحد أثناء التصوير.

وأشار إلى أنه يفضل دائمًا تقديم القصص الواقعية سواء في السينما أو الدراما، مؤكّدًا عشقه للأعمال ذات الطابع الإنساني القريبة من الناس، مستشهدًا بمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وأعمال المخرج كريم الشناوي مثل لام شمسية، مضيفًا: "أنا بحب الواقعية جدًا، ولما اتعرض عليّ مسلسل كارثة طبيعية وافقت عليه فورًا، لأنه بيناقش قضية حقيقية موجودة في مجتمعنا".

وعن ظهور الفنان أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من المسلسل، أضاف: "جاء بترشيح جماعي من فريق العمل ورؤية مؤلف المسلسل أحمد عاطف، وتم التواصل مع مكي وشرحوا له تفاصيل المشهد، ليرحب بالمشاركة".