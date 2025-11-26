"زي القمر".. ريهام حجاج تنشر صورة من أحدث ظهور لها

هكذا علق نجوم الفن على حادث الطفلة أيسل (صور)

خطفت الفنانة ريهام حجاج أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحدث ظهور لها.

ونشرت ريهام الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بملامح هادئة ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله تبارك الله جمالك"، "أنتي خاطفة قلبي"، "تحفة"، "قمر ما شاء الله"، "ريهام الجميلة".

يُذكر أن ريهام حجاج أدلت بصوتها يوم الإثنين الماضي في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنتها في منطقة الزمالك، والتقطت الصور التذكارية مع معجبيها قبل وبعد التصويت.

