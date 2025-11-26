إعلان

"زي القمر".. ريهام حجاج تنشر صورة من أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

03:57 م 26/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ريهام حجاج بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    ريهام حجاج بفستان جرئ
  • عرض 5 صورة
    ريهام حجاج بفستان ذهبي أنيق
  • عرض 5 صورة
    ريهام حجاج أنيقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ريهام حجاج أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحدث ظهور لها.

ونشرت ريهام الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بملامح هادئة ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله تبارك الله جمالك"، "أنتي خاطفة قلبي"، "تحفة"، "قمر ما شاء الله"، "ريهام الجميلة".

يُذكر أن ريهام حجاج أدلت بصوتها يوم الإثنين الماضي في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنتها في منطقة الزمالك، والتقطت الصور التذكارية مع معجبيها قبل وبعد التصويت.

اقرأ أيضًا:

مصطفى غريب ضيف حلقة "أبلة فاهيتا" على MBC مصر

بعد منحه قلادة العظماء الأولمبية.. محمد منير يقدم أغنية كأس العرب

بسام البريكان: "ذا فويس" لم يعد مسابقة فنية بل محركا ثقافيا للمنطقة العربية

ريهام حجاج اطلالة ريهام حجاج مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر