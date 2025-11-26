نشر معتصم عبد العزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والده رسالة مؤثرة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"

وكتب معتصم: "الفقد أصعب شعور ممكن إنسان يشعر به، وعلى قدّ ما أنا مفتقد لحضن أبويا ومشتاق ليوم اللقاء العظيم به وبكل أحبابنا، على قد ما أنا ممتن لرحمة ربنا بيا إنه جعل لي مثال في صديق وأخ خاض نفس التجربة قبلي بتسع سنين".

وأشار إلى أن يوم وفاة والده يوافق يوم ميلاد صديقه المقرب الفنان أحمد خالد صالح، مؤكدًا أن هذا التاريخ يحمل مشاعر مختلطة بالنسبة له.

وأضاف: "أحمد مش بس صاحب جدع وأخ عزيز وصديق صادق، أحمد أستاذ في فنه وأخلاقه وهدوءه وحكمته، كل سنة وأنت طيب يا هدية الزمن ليا".

وفوجئ الوسط الفني في مثل هذا اليوم، 26 نوفمبر 2023، بوفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 55 عامًا.

