إعلان

إلهام شاهين تتألق في افتتاح معرض صور أعمالها بشرم الشيخ (صور)

كتب : سهيلة أسامة

12:21 م 26/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الهام
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح معرض الصور (2)
  • عرض 12 صورة
    إطلالة إلهام شاهين
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح معرض الصور (4)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح معرض الصور (5)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين في افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها (1)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين في افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها (3)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين في افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها (4)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين في افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها (5)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح معرض الصور (1)
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح معرض الصور (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا من افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها، وشاركت متابعيها اللقطات عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "افتتاح معرض الصور وأفيشات أعمالي وملابس الشخصيات، بحضور سيادة محافظ شرم الشيخ، والنجمات الجميلات يسرا وصابرين وسهير".

وظهرت شاهين خلال الافتتاح بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستانًا مكشوف الصدر ومرصعًا بالكريستال، خطفت به الأنظار.

وأُقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، وذلك على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام، وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان سامح الصريطي، الفنانة صابرين، الفنان عمرو عبد العزيز، والفنانة مروة عبد المنعم.

اقرأ أيضًا:

بسام البريكان: "ذا فويس" لم يعد مسابقة فنية بل محركا ثقافيا للمنطقة العربية

محمد صبحي عن شائعة وفاته: "الخبثاء أرادوا ركوب التريند"

إلهام شاهين شرم الشيخ إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر