نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا من افتتاح معرض الصور الخاص بأعمالها، وشاركت متابعيها اللقطات عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "افتتاح معرض الصور وأفيشات أعمالي وملابس الشخصيات، بحضور سيادة محافظ شرم الشيخ، والنجمات الجميلات يسرا وصابرين وسهير".

وظهرت شاهين خلال الافتتاح بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستانًا مكشوف الصدر ومرصعًا بالكريستال، خطفت به الأنظار.

وأُقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، وذلك على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام، وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان سامح الصريطي، الفنانة صابرين، الفنان عمرو عبد العزيز، والفنانة مروة عبد المنعم.

