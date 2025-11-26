طارق عبدالستار يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لوالدة رضا البحراوي

كشف المنتج طارق عبد الستار منتج أغاني المطرب رضا البحراوي، تطورات الحالة الصحية لوالدة المطرب، بعد نقلها المستشفى.

وعلق طارق عبد الستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ما تردد عن سوء حالة والدة رضا البحراوي، وقال: "والدة رضا البحراوي، تخضع للعلاج في العناية المركزة، ولكن الحمد لله حالتها كويسة، وبخير".

وتابع عبدالستار: "هي تخضع للعلاج من السرطان، من فترة".

يذكر أن المطرب رضا البحراوي، أعلن في يونيو الماضي، معاناة والدته من أزمة صحية، وخضوعها للعلاج في المستشفى.