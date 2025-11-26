تحت الرعاية الطبية.. حقيقة وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي

تداولت بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء غير مؤكدة عن وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي.

ونشرت الصحفة الرسمية للفنان رضا البحراوي على "فيسبوك"، منشور جاء فيه: "والدة رضا البحراوي مازالت تحت الرعاية الطبية، وتحتاج فقط الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل، رجاءً عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة حتى الآن".

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن المطرب رضا البحراوي، تعرض والدته لأزمة صحية وطالب الجمهور الدعاء لها.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمدلله والشكر لله،حبيت أطمنكم علي أنا الحمد لله بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

وأضاف: "أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله،وهارجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا، دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها".