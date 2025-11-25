إعلان

"تاتو وفستان مفتوح من البطن".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيدي كرم

كتب : معتز عباس

08:22 م 25/11/2025
خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة ومميزة.

ونشرت هيدي كرم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أحمر واسع بفتحة من البطن والساق، مع إ براز "التاتو" الخاص بها في منطقة البطن.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلاوة البقلاوة"، "جميلة كالعادة"، "قمر وحلوة أوي"، "حلو الفستان عليكي".

كانت آخر مشاركات هيدي كرم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتر حساس 2"، الذي كانت تدور أحداثه حول عودة رشيد إلى وطنه محاولًا ترميم مكانته العائلية المفقودة، متخذًا من زواجه بـابنة عمه فريدة بوابة لتحقيق ذلك، لكن زواجهما يكشف عن أسرار صراع قديم بين رشيد ووالد فريدة، لتشتعل الخلافات العائلية تدريجيًا.

شارك في مسلسل "وتر حساس 2"، نجمات الفن غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هاجر عفيفي، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

هيدي كرم بفستان احمر هيدي كرم بفستان مفتوح من البطن طلالة هيدي كرم هيدي كرم على إنستجرام

