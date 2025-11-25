إعلان

غدًا.. أوتاكا ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي"

كتب : نوران أسامة

02:44 م 25/11/2025

أوتاكا-ضيف-معتز-التوني-غدًا

كشفت منصة "Watch It" عن استضافة الفنان أوتاكا في برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه غدًا الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشرت المنصة البوستر الدعائي للحلقة عبر حسابهم الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: خليكوا على استعداد مع ضيف الحلقة الجديدة أوتاكا بحكاويه الكتير".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

أوتاكا معتز التوني برنامج فضفضت أوي منصة watch it

