خطفت الفنانة درة الأنظار من ظهورها اللافت في مهرجان الدوحة السينمائي، الذي تُنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام، في نسخته الأولى، والمقام في الفترة ما بين 20 و28 نوفمبر الجاري.

وظهرت درة بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستان طويل لامع، على ريد كاربت مهرجان الدوحة، والتي نالت اعجاب الجمهور والمصورين.

مهرجان الدوحة السينمائي

تقام النسخة الأولى من مهرجان الدوحة السينمائي في الفترة ما بين 20 و28 نوفمبر 2025، والذي يحتضن المواهب السينمائية في جميع الدول العربية.

يعتمد مهرجان الدوحة السينمائي على دعم مؤسسات بارزة، منها الحي الثقافي كتارا، المدينة الإعلامية قطر، لجنة الأفلام، وزوروا قطر، لتعزيز دوره الحيوي كملتقى إبداعي يربط بين الفن والمجتمع.

آخر أعمال الفنانة درة فيلم "وين صرنا"

يذكر أن درة شاركت في مهرجان روتردام للفيلم العربي، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، الذي يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات.

تاركت نادين زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.