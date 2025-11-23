"فستان جريء".. مايا دياب تخطف الأنظار من جلسة تصوير جديدة

"قلب وضحكة".. بسمة تنشر صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت المطربة مايا دياب الأنظار من أحدث ظهور لها قبل انطلاقة حفلها الغنائي.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل بـ"فتحة ساق"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

التقطت مايا العديد من الصور والتي تفاعل معها الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أيقونة الفن"، "الديفا مايا"، "جميلة أوي يا مايا"، "ملكة جمال"، "الكل مبهور بيكي".

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني

يذكر أن مايا دياب دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

طرح برومو فيلم طلقني بطولة دينا الشربيني

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي لفيلم "طلقني" بطولة دينا الشربيني، والمقرر طرحه في السينمات يوم 24 ديسمبر المقبل.

