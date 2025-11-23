إعلان

هدى المفتي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتب : نوران أسامة

05:07 م 23/11/2025
    هدى المفتي بمكياج ساحر
    هدى المفتي بدون مكياج
    هدى المفتي بفستان أسود طويل أثناءة حضورها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia_

تألقت الفنانة هدى المفتي في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، ونشرت صور الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة هدى المفتي

اختارت هدى فستانًا أنيقًا مع مكياج بسيط، وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات والتي جاءت كالتالي: "التحفة الفنية"، "أرق فنانة"، "الرقة".

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كانت هدى المفتي، شاركت مؤخرا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مرتدية الزي الفرعوني، المزين بالاكسسوارات.

