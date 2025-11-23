هدى المفتي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

"قلب وضحكة".. بسمة تنشر صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة هدى المفتي في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، ونشرت صور الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة هدى المفتي

اختارت هدى فستانًا أنيقًا مع مكياج بسيط، وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات والتي جاءت كالتالي: "التحفة الفنية"، "أرق فنانة"، "الرقة".

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كانت هدى المفتي، شاركت مؤخرا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مرتدية الزي الفرعوني، المزين بالاكسسوارات.

