طلبت المطربة أمينة، من الجمهور، الدعاء للفنان تامر حسني، بعد خضوعه مؤخرا لجراحة في الكلي.

ونشرت أمينة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تامر حسني، وكتبت: "ربنا يشفيك ويقومك بمليون سلامة يا تامر يا جدع يا محترم، اللي ميعرفش إن أنا أول مرة شفت تامر وهو صغنن وماسك جيتاره، هو ومحمد عدوية، كنا في مكتب الأستاذ صلاح الشرنوبي عشان كان بيعمل شريط اسمه شرنوبيات".

أمينة وتامر حسني

وتابعت: "المهم انى كنت من اللي بيقدموا نفسهم، وموهبتهم وكده، وساعتها اتفرجت على شريط فيديو تامر كان جايبه لأستاذ صلاح يفرجه عليه، الفيديو ده كان تامر بيغني فعلياً فى قناة النيل لايف أو دراما مش فاكرة بالظبط، واللي اديته الفرصة ساعتها الاستاذة سلمى الشماع، وكلنا انبهرنا بيه كلنا، وحسيت ساعتها إني قاعدة مع حد نجم أوي، ومشهور أوي رغم إنه لسه يا دوب بيبتدي".

وأضافت أمينة: "المهم اللي أنا عايزة أقوله إن تامر تعب أوي أوي أوي عشان يبقى نجم وبقى نجم كبيييييير أوي أوي أوي، قدها يا تيمو".

أمينة تطلب الدعاء لتامر

واختتمت "ويا رب تقوم لنا بالسلامة يا صاحبي يا اللي مافيش مرة قابلتني فيها إلا وكلك احترام وذوق، ومابتنساش أصلك وتعبنا من واحنا صغيرين.. ادعو لتامر يقوم بالسلامة لحبايبه ولولاده يا رب".

يذكر أن الفنان تامر حسني، أعلن الخميس الماضي، عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن معاناته من أزمة صحية في الكلى، وخضوعه لجراحة استئصال جزئي منها.