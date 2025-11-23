10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من حضورها حفل توزيع جوائز the best السنوي، الذي أقيم الخميس الماضي.

ونشرت منة صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ظهرت مرتدية فستان جريء وأنيق أبرز أنوثتها.

وكتبت منة تعليقًا، على الصور: "الحمد لله أفضل فنانة شابة في 2025".

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل واحدة"، "قمر والله"، "جمالك غطى على الحفلة"، "حلوة أوي"، "مبروك يا منوش".

آخر مشاركات منة عرفة في الدراما

يذكر أن آخر مشاركات منة عرفة في الدراما بمسلسل "جوما"، من بطولة ميرفت أمين، محمود عبد المغني، ريم البارودي، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي تتقاطع حياته مع العديد من الأشخاص من حوله، لكن تؤدي عقدهم النفسية والماضي السيئ والمشوه لكل منهم إلى حدوث صراعات خفية وأُخرى معلنة، وتدفعهم لارتكاب جرائم بشعة، لتتسبب في خسائر كبيرة للكل.

