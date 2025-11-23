إعلان

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

كتب : معتز عباس

12:39 ص 23/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة تستعد للمشاركة في مهرجان ذا بيست
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة مع جائزتها في مهرجان ذا بيست
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة تفوز بجائزة افضل ممثلة شابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من حضورها حفل توزيع جوائز the best السنوي، الذي أقيم الخميس الماضي.

ونشرت منة صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ظهرت مرتدية فستان جريء وأنيق أبرز أنوثتها.

وكتبت منة تعليقًا، على الصور: "الحمد لله أفضل فنانة شابة في 2025".

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل واحدة"، "قمر والله"، "جمالك غطى على الحفلة"، "حلوة أوي"، "مبروك يا منوش".

آخر مشاركات منة عرفة في الدراما

يذكر أن آخر مشاركات منة عرفة في الدراما بمسلسل "جوما"، من بطولة ميرفت أمين، محمود عبد المغني، ريم البارودي، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي تتقاطع حياته مع العديد من الأشخاص من حوله، لكن تؤدي عقدهم النفسية والماضي السيئ والمشوه لكل منهم إلى حدوث صراعات خفية وأُخرى معلنة، وتدفعهم لارتكاب جرائم بشعة، لتتسبب في خسائر كبيرة للكل.

اقرأ أيضا..

بوسي تكشف عن اسمها الحقيقي والاسم الذي يزعجها

بسبب دفاعها عن دينا الشربيني.. مايا دياب ترد على دعوات منعها من دخول مصر

منة عرفة حفل توزيع جوائز The Best انستجرام منة عرفة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم