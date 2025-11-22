أحدث جلسة تصوير لـ آية سليم بإطلالة جريئة تخطف بها الأنظار

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

خضعت الفنانة آية سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آية في الصور مرتدية فستان أسود أنيق وجرئ خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

ويعرض للفنانة آية سليم بالسينمات حاليا فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، حاتم صلاح، ظافرلاالعابدين،ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد و ملك، اللذان سرعان ما تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

يذكر أن آية سليم تشارك بفيلم "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"بطولة الراحل طارق عبد العزيز .. عرض فيلم"٦٠٠ كيلو" على "يوتيوب

بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ روبي والجمهور يعلق (صور)