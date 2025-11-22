طارق الجنايني يتوقع رحيل حسام حسن قبل تصفيات كأس العالم 2026

توقع المنتج طارق الجنايني رحيل الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من منصبه قبل مشاركة المنتخب في مونديال كأس العالم 2026.

وكتب الجنايني عبر حسابه على فيسبوك "اعتبروني جاي من أول يناير وبقولكم أن كابتن حسام حسن مش هيكون معانا في كأس العالم 2026".

مضيفا: "واخره معانا في الطيارة اللي هترجع بالمنتخب من المغرب بعد التمثيل غير المشرف اللي هيحصل في كأس أمم إقريقيا، فياريت إتحاد الكرة يكون عامل حسابه ومجهز نمرة كيروش أو ميكالي علشان هنحتاج حد عارف لعيبتنا، مش لسه هيبدأ من الصفر".

آخر أعمال طارق الجنايني في الدراما والسينما

يذك أن آخر مشاركات طارق الجنايني الإنتاجية في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي.

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي

بينما قدم طارق الجنايني على شاشة السينما فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وعرض نهاية العام الماضي.

