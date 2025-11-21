فوجئ جمهور ومتابعي الفنانة ريم مصطفى، باحتفالها مساء اليوم الجمعة بزفاف ابنها، الذي يقام بأحد المناطق الشهيرة بحضور الأهل والأصدقاء، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني والغنائي منهم الفنان أحمد سعد في أول ظهور له بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى الأيام الماضية.

وتساءل جمهور ومتابعي الفنانة ريم مصطفى عن عمر الفنانة ريم مصطفى، وحقيقة احتفالها بزفاف ابنها، وسط حالة من الاندهاش حتى أن البعض منهم توقع إنها تحتفل بزفافها وليس بزفاف ابنها.

وكتب الجمهور تعليقات، عبر موقع "انستجرام: "ابن مين؟، ما شاء الله ابن ريم"، "يعني هي كبيرة مش باين عليها الصراحة"، "كنت فاكره فرحها هي"، "ابن ريم مصطفى ازاي يعني؟"، "ابن ريم مصطفى ازاي يعني؟!"، "ابنها ازاي معلش؟!".

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على نستجرام، ظهرت خلاله الفنانة ريم مصطفى وهي ترقص فرحة بدخول ابنها عش الزوجية، وظهرت والسعادة تغمرها وهي ترقص على أنغام أغاني الفنان أحمد سعد.

وكانت آخر مشاركات ريم مصطفى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" بطولة النجم محمد هنيدي، ومسلسل "سلف ودين" بطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية هم يوسف الشريف، شيري عادل، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب.

