بحضور أحمد سعد.. 10 صور من حفل زفاف نجل ريم مصطفى

كتب : مروان الطيب

11:01 م 21/11/2025
    ريم مصطفى ترقص على أنغام أحمد سعد
    ريم مصطفى في حفل زفاف نجلها
    ريم مصطفى مع أحمد سعد
    ريم مصطفى وأحمد سعد
    ريم مصطفى وسط الأهل والأصدقاء من حفل زفاف نجلها
    ريم مصطفى
    كواليس حفل زفاف نجل ريم مصطفى
    الفنانة ريم مصطفى في حفل زفاف نجلها
    ريم مصطفى تحتفل بزفاف نجلها

فوجئ جمهور ومتابعي الفنانة ريم مصطفى، باحتفالها مساء اليوم الجمعة بحفل زفاف نجلها، الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني والغنائي.

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على نستجرام، ظهرت خلاله الفنانة ريم مصطفى وهي ترقص احتفالا بدخول نجلها عش الزوجية، وظهرت والسعادة تغمرها وهي ترقص على أنغام أغاني الفنان أحمد سعد.

آخر مشاركات ريم مصطفى في الدراما

وكانت آخر مشاركات ريم مصطفى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" بطولة النجم محمد هنيدي، ومسلسل "سلف ودين" بطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية هم يوسف الشريف، شيري عادل، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب.

